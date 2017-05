ABŞ alimləri supervaksin kəşf etdilər

ABŞ alimləri yeni supervaksin icad ediblər."Ölkə.Az"-a istinadən xəbər verir ki, yeni vankomitsin antibiotiki ənənəvi müalicə üsulları ilə mübarizə apara bilməyən orqanizmlər üçün nəzərdə tutulub. Skripps tədqiqat institutunun araşdırması "Proceedings of the National Academy of Sciences" jurnalında dərc edilib.Bildirilir ki, alimlər bakteriyanın hüceyrə divarının keçiciliyini dəyişdirən vankomitsinin üçüncü modifikasiyasını əldə ediblər. Preparat vankomitsinin üç modifikasiyası əsasında hazırlanıb və min dəfədən də çox daha effektlidir. Müalicə vaxtı bu vaksindən çox az istifadə etmək kifayətdir. Bununla da xəstə daha az ağırlaşma halı ilə qarşılaşa bilər.Amma laboratoriya şəraitində preparatın əldə edilməsi üçün çox uzun vaxt tələb edilir. Preparat 30 müxtəlif prosedur və kimyəvi reaksiyadan sonra alınır.