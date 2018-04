Başlanğıc I hissə - HEKAYƏ

Müharibədə əsas olan təkcə qələbə deyil, həm də insan olaraq qalmaq, həddikeçməmək və üz-üzə döyüşdüyün, qarşısında hər bir şeyi məhv edən, şərəf vələyaqəti unudan heyvana çevrilməməkdir.Vətəndaş müharibəsi artıq beş il idi kidavam edirdi, halbuki analitiklər onun cəmi iki il davam edəcəyinidüşünmüşdülər.Lakin bizim düşmən gözlədiyimizdən də güclü çıxdı. Nə qədərməhv olunmuş həyatlar, talelər. Müharibəyə sürüklənmiş gənc oğlanlar öz xalqınıncəlladları oldular.Bu gün hər şey başa çatacaq. Haqq-ədalət zəfər çalacaq vətorpaqlarımıza sülh qayıdacaqdır.Mən, Yusuf İldırım,respublika ordusuna cəlladlar və satqınlar üzərində qələbəqazandıracağam, Respublikaya əmin-amanlıq və tərəqqi gətirəcəyəm. Beş il əvvəldüşünə bilərdimmi ki, mən 26 yaşında orduya rəhbərlik edəcəm?Xeyr! Bu heçmənim ağlıma da gəlməzdi. Əgər o həlledici gün olmasaydı.*****Artıq neçə gün idi ki yağış sanki vedrədən tökülürmüşcəsinə yağırdı. Biz zabitlərivə Respublika Təhlükəsizlik Nazirliyinin yüksək səviyyəli rəhbərliyini təcili iclasaçağırdılar. Bu məni təəccübləndirmədi, belə ki, təhlükəsizlik hər şeydənüstündür.Həmin o həlledici gün barədə danışmadan əvvəl, mən özüm haqqındadanışım. () Mənim anam dövlət həyatında mühüm rol oynamış adlı-sanlı ailədənidi, atam isəvarlı tacir ailəsindən idi. Anam babamın istəyinin əksinə gedərəkatama ərə getdi, o anama xəbərdarlıq edirdi ki, bu yaxşı nəticələnməyəcək, lakinanam onu dinləmədi. Sevgi sağlam düşüncə üzərində qələbə çaldı. Sevgi keçibgetmişdi, yalnız bağlılıq qalmışdı.Mənim anam səbirli və müdrik qadın idi,övladlarının xatirinə onun bütün hərəkətlərinə dözürdü, lakin bir gün onun da səbritükəndi.(On bir il əvvəl, o yalan maskasını çıxardı və özünün əsl simasını göstərdi.Öz həqiqi varlığını nəciblik və şərəf maskası altında gizlədən, zəif, heç bir bacarığıolmayan bir insan. Bu insan beş yaşlı oğlanın yadında bu cür qalmışdı. Mənim adgünüm idi, hamı sevinirdi, deyib gülürdü. Atam həmişəki kimi çox içdi,axmaq-axmaq danışmağa və özünü nəcib insana yaraşmayacaq şəkildə aparmağabaşladı.Anam onu çağırdı. Onlar çıxdılar, təxminən on dəqiqə olmadılar. Mənzaldan çıxdım və onların arxasınca atamın otağına getdim. Otağın qapısı azca aralıidi. O, anamın üstünə qışqırırdı. Anam atam haqqında düşündüklərini ona dedikdəisə atam onu vurdu. Anam yerə yıxıldı. Mən otağa atıldım və əlimə keçən ilkşeyi,masanın üzərindəki kitabı ona tulladım və onu itələməyə çalışdım. Atam mənicındır adlandıraraq, üzümə zərbə vurdu. Mən onun sifətinə tüpürdüm. O, əliniqaldırıb məni vurmaq istəyəndə kimsə onun əlini tutdu və onu məndən kənaraitələdi. Bu mənim babam idi.O, heç çəkinmədən atamı qovdu, növbəti gün anamlaatam boşandılar. Anamın xahişi ilə babam atama toxunmadı, sadəcə şəhərdənqovdu. Artıq mən atam haqqında eşitmək istəmirdim. O mənim üçün ölmüşdü.Onun valideynləri şəhərdə qaldılar, onlar bir-birinin tayı idilər.Onunatasıyaşlandıqca öz pullarını ağlına gələn anlaşılmaz ticarət işlərinə qoymağabaşladı. O özünü «dahi tacir, Venetsiya tacirlərinin layiqli davamçısı» adlandırırdı.Üzümlüklərin satın alınması, xalçaların toxunacağı xalça fabriklərinin qurulması.Orada məşhur rəsm əsərlərinin reproduksiyası, eləcə də üzərində reproduksiyalarolan yataq dəstləri və süfrə toxunurdu. Boşa xərclənmiş pullar. Mən həmişə Allahayalvarmışam ki, O mənim ağlımı əlimdən almasın, ahıl çağımda onun kimi düşkünolmayım. Onun arvadı yaşlı cadugərbizim ailəmizə qarşı fitnə-fəsad qururdu,onunəri isə ona göz yumurdu. İnsan deyildilər. Heç bilmirəm onları necə adlandırım.Mən həmişə özümə bu sualı verirdim ki, necə olub mənim atam kimi alçaq vəkompleksi bir adamın belə normal övladları dünyaya gəlib. Yəqin bu sual mənimüçün həmişəlik bir sirr olaraq qalacaqdır. Allah bir tərəfdən məni atadan məhrumetmişdi, digər tərəfdən çoxlarının həsəd apardığı hədiyyə - məni sevən və mənədəstək verən ailə bəxş etmişdi.Biz xoşbəxt uşaqlar idik. Bizim üç anamız vardı:mənim anam, nənəm və xalam. Mən və kiçik qardaşım babamın yolu ilə getdik.Respublika Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasını əla qiymətlərlə bitirdikdənsonra Respublika Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabitləri olduq (o, mənim rəhbərliyimaltında xidmət edirdi), ortancıl qardaşım isə Diplomatiya Akademiyasını bitirdi vəmüharibənin başlanmasına qədər Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi olaraq xidmətetdi.Babam bütün ömrü boyu Respublika Təhlükəsizlik Nazirliyində xidmət etmişvə nazirin birinci müavininə qədər yüksəlmişdi. O, mənim on doqquz yaşım olandahəlak olmuşdu, evindən çıxanda snayper tərəfindən öldürülmüşdü. Nə qatili, nədəki sifarişçini tapdılar. İyirmi yaşında mən akademiyanı bitirdim və məniRespublika Təhlükəsizlik Nazirliyində xidmətə götürdülər, xüsusi şöbəyəgöndərdilər. Öz həyatım üçün qorxmayaraq, mən dərhal öz öhdəliklərimi yerinəyetirməyə başladım. Məni tapşırıqla, terror aktları hazırlayan radikal təşkilatıniçinə daxıl olmaq üçün göndərdilər. Mən əla şəkildə bu tapşırığın öhdəsindəngəldim. Mən terrorçuların etibarını elə qazandım ki, onların bütün planları əliməkeçdi. Terror aktlarının qarşısı alındı, radikallar isə həbs olundu. Bunun ardınca birneçə əməliyyat da oldu və mən onları uğurla həyata keçirdim. Vətən qarşısındaxidmətlərimə görə mənə 22 yaşında Prezident tərəfindən mükafat təqdim olunduvə xüsusi şöbənin rəis müavini vəzifəsinə təyin olundum. İndi, fikrimcə, həmin ohəlledici günə geri dönmək olar. Başlanğıcda, iclas adi qaydada davam edirdi.Nazir rəislərin məruzələrini dinlədi, sonra ayağa qalxdı və danışmağa başladı:- Mən də sizin kimi dövləti öz həyatım bahasına qorumağa and içmişəm.Hökumətirüşvət bürüyüb. Bunu nə qədər prezidentə çatdırmaq istəsəm də, hamısı əbəsyerədir. O, həddindən artıq mərhəmətlidir və hər kəsin ikinci dəfə şans verilməhüququnun olduğuna inanır.Mən prezidentə hörmət edirəm, amma bizim ulubabalarımızın və atalarımızın qurduğu respublikanı da sevirəm. Mənimgenerallarım və zabitlərim, mənə kömək edin. Biz hərbi çevriliş etməliyik.Prezidentə heç nə olmayacaq,biz onu və hökumət üzvlərini həbs edəcəyik. Bu,andımıza ziddir, lakin biz bunu etməliyik.Ya eşitdiklərindən, ya da nazirə cavabvermə qorxusundan hamı susurdu. Sakitliyi mən pozdum.-Bizi sürüklədiyiniz şey, təkcə dövlətə qarşı deyil, həm də vicdana da qarşıcinayətdir. Siz respublikanı qorumaq və günahkarları cəzalandırmaq istədiyinizibəhanə edirsiniz. Bəs siz özünüz yaxşısınız? Siz illərlə Respublikanın həm daxili,həm də xarici düşmənləri ilə mübarizə aparmısınız və özünüz də indi onlarabənzəyirsiniz. Siz ədalət deyil, hakimiyyət istəyirsiniz. Bütün bunlar sadəcəgözdən pərdə asmaqdır, siz bizim vəzifə borcu hissimizlə oynayırsınız və biziqiyama səsləyərək bunu zəruri addım adlandırırsınız. Hər şeyi sülh yolu ilə, qanvətələfat olmadan, islahatlarla həll etmək olar və siz bunu bilirsiniz. Lakin bu sizinvecinizə deyil, siz hökmranlıq etməkvə hamını əlinizdə iplə oynatmaq istəyirsiniz.Bundan başqa sizə deyəcək heç bir sözüm yoxdur, bu işdə mən iştirak etmirəm.-Siz hər şeyi dediniz?-Bəli.- Mən sizi daha saxlamayım.Məni nə gözlədiyini dərk edərək, səssiz-səmirsiz zaldan çıxdım. Zabitlər vəgenerallar qorxularından ona fikir bildirməyəcək və etiraz etməyəcəklər. Zaldançıxdıqdan sonra, mən silahımı götürmək üçün şöbəmə yönəldim. Mən bilirdim ki,məni elə-belə buraxmayacaqlar.Mən şöbəyə daxil olanda iş yoldaşlarım mənimiclasdan belə tez gəlməyimə təəccübləndilər. Mən onlara hər şeyi danışdım vəprezidentin yanına gedəcəyimi söylədim. Silahımı götürüb gedərkən dedim:- Mən sizi arxamca gəlməyə məcbur etməyəcəm, seçim sizindir.Çıxışda məni artıq beş əsgər gözləyirdi. Onlara yaxınlaşanda mən artıq silahqabından silahımı çıxarmağa hazırlaşırdım. Bunu gördükdə, əsgərlərdən biri mənədedi:- Bunu etməyin, bizə əmr verilib: tabe olmadıqda –atəş ... - - Yerə yatın, Yusuf,-arxamdan səs gəldi və mən qeyri-ixtiyari olaraq əyildim. Atəş səsləri eşidildi vəməni gözləyən hər kəs yerə yıxıldı. Geri çevrilib baxanda mən yoldaşlarımıgördüm.- Sizi tək buraxacağımızı düşünmüşdünüz?- Söhbət etmək vaxtı deyil, prezidenti xəbərdar etmək lazımdır.*****Bizi təqib etmirdilər, hər hansı bir hadisə olmadan saraya çatdıq.Mən istənilənzaman prezidentin yanina gələ bilərdim, çünki onun mükafatlandırdığı birqəhrəman kimi mənim buna hüququm çatırdı. Mən ona hər şeyi danışdım. O,oturmuşdu və susurdu. Bir neçə dəqiqədən sonra o, katibini çıxardı və əmr etdi.-Məni müdafiə naziri ilə birləşdirin.-Baş üstə.Bir neçə dəqiqədən sonra katib geri qayıtdı.- Təəssüf ki, sizi müdafiə naziri ilə birləşdirə bilmirəm, o cavab vermir.-O da mənə xəyanət etdi.-Bu mümkün deyil.- Sən insanları yaxşı tanımırsan, Yusuf.-O, bunu edə bilməzdi, cənab prezident. O ya öldürülüb, ya da xainlər tərəfindənhəbs olunub.-İndi artıq bu vacib deyil.-İndi biz nə etməliyik?- O bilir ki, sən mənim yanıma gəlmisən. Xain hər şeyi planlamışdır, çox gümanki, onun ordusu yaxınlıqdadır. O, onlarla birləşəcək və hücumla paytaxtı ələkeçirəcəklər.- Xalqa müraciət edin. Xalq sizi sevir, sizi dəstəkləyəcəklər.Prezident Şahin belə də etdi. O, meydanda çıxış etdi və xalq onun tərəfində idi.Döyüşün birini biz qazandıq. İndi paytaxt uğrunda döyüş qalırdı. Bizimsərəncamımızda milli qvardiya bölüyü, üç qrenader bölüyü, polis və yığmadöyüşçülər vardı. Təxminən üç min adam. Bir neçə saatdan sonra xəbər gəldi ki,müdafiə naziri əsir götürülüb və paytaxta ən yaxın yerləşən ordu xainin tərəfinəkeçib. Biz döyüşə hazırlaşırdıq. Əgər biz tab gətirə bilsək, xəyanəti beşiyindəcəboğa bilərdik.Mənə şərq divarının müdafiəsinə rəhbərlik etmək həvalə olunmuşdu.Paytaxtın müdafiəsinə imperatorun özü rəhbərlik edirdi.Məni vəadamlarımıbölmələrin müdafiəsi üzrə zabitlər təyin etdilər. Hər şey sübh çağdanbaşladı. Əvvəlcə bizi artileriya atəşə tutdu, sonra isə döyüşə piyadalar qoşuldu.Bizbacardığımız qədər onların qarşısını almağa çalışırdıq. Biz hücum edənlərə çoxluitki verdirdik, lakin qüvvələr nisbəti onların tərəfində idi. Mən döyüşün ən qızğınyerində vuruşurdum. Onlar geri çəkiləndə prezident əks-hücuma keçməyi əmr etdi.-Əsgərlər, əgər qismətimizdə ölmək varsa, türklərə yaraşan şəkildə ölməliyik. İrəli,mənim əsgərlərim! Döyüşə! () Əbəs yerə prezidenti Şir adlandırmırdılar. Biz, əsasqapılardan keçərək onun arxasınca irəli atıldıq və gördük ki, düşmən qaçır. Xainlərgeneral Muradın başçılığı ilə bütün şərq ordusunun bizə köməyə gəldiyini görübpərən-pərən oldular. Elə ondan öyrəndik ki, Respublikanın şərq bölgələri hökumətəsadiq qalmış, qərb bölgələri isə xainə sadiq olacaqlarına and içmişlər. Demək olarki, beş saat ərzində ölkə iki qarşıduran hissəyə bölünmüşdü.Prezident əsgərləri ətrafına topladı və danışmağa başladı:- Bu gün biz qalib gəldik! Biz paytaxtımızı qoruduq. İndi bizim borcumuzrespublikanı xainlərən azad etməkdir. Siz bizim ulu babalarımızın qurduğudövlətimizi müdafiə etməkdə mənə kömək edəcəksiz ?- Bəli!- İki gündən sonra yola düşürük. Mən ordumuzu üç bölüyə bölürəm: birinə mən,ikincisinə Murad, üçüncüsünə isə xalqımızın köləyə çevrilməsinə imkan verməyəninsan başçılıq edəcək. Yusuf, mənə yaxınlaş.Mən ona yaxınlaşdım, o, əlini mənim çiynimə qoydu və danışmağa davam etdi.-Bu gündən etibarən Yusuf İldırım üçüncü azadlıq ordusuna başçılıq edəcək.Əsgərlər mənim adımı hayqırırdılar. Mən susurdum. Mənim sözüm yox idi. Birneçə dəqiqədən sonra Şahin sultan əlinin hərəkəti ilə onları dayandırdı.-Həlak olanları dəfn edin, yaralılarla maraqlanın, bir gündən sonra biz yoladüşürük. Generallar orduları hazırlasın və zabitləri toplasın. Hamı azaddır. O mənətərəf döndü və dedi:-Sən öhdəsindən gələcəksən, oğul. Sənin zabitləri axtarmana ehtiyac yoxdur, onlarxüsusi şöbədən olan yetirmələrin olacaqlar. Ordunu hazırlamaqla məşğul olun.-Necə buyurursunuz.*****Hər şey hazır idi və bir gündən sonra biz yolda düşdük. Təpədə, atın üstündə mənordumuzun şəhərdən necə çıxmasına baxırdım. Məndə heç bir qorxu hissi yox idi,çünki qələbəmizə və ordumuza inanırdım. Mən Respublikaya sülh, azadlıq vəhaqq-ədalət gətirəcəyəm.