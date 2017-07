Şükür et! - Günel Ağayeva

İnsan doğulduğu gündən ölənə kimi çalışıb - çabalayır. Yeni günləri xoş ümidlərlə qarşılamağa can atır. Sevgi, rahatlıq, xoşbəxtlik axtarır. Yaşanmış günləri ürək dolusu yaşamaq istəyir. Yaşamaq istəyən çox olur, amma yaşatmaq arzusuyla yaşayanlar bir o qədər də çox deyil.



Günel Ağayeva

Əzmi ilə şan-şöhrətə, hörmətə yüksəlir. Artan vəzifə bəzən gələcəyin gözünə qara pərdə çəkir. Yaşanmışlara baxmayaraq hər bir şey uğrunda savaşır, mübarizə aparır. Bəzən sonluğu olmayan bir yolda səyahətçi olur. Məqsədlə, amalla bu yolda addımlayır. Ətrafında baş verən hər bir xırda dəyişiklik onun həyatına bir iz qoyur. Qazanılmış uğur, sevinc, zəngillik insan oğlunun gözünü bağlayır.Lakin insan Rəbbi tərəfindən ona verilən övlada, sağlam cana, gözəl ailəyə, ruzi - bərəkətə, qazandığı uğura görə şükür etmir. Əlindəkilərinin dəyərini heç bir zaman anlamır. Yalnız onları itirdikdə dəyərini anlayır. Zamanı geri döndərməyə çalışır. Bunu öz həyatında ədalətsiz qərar kimi görür. Lakin bu belə deyil. Acıladığın, incitdiyin, şükür etmək yerinə üsyan etdiyin hər şeyi gün gələr Allah səndən necə veribsə, o cür də alar. Unutma, hər nə edirsənsə bil ki, yalnız təkcə sən deyil, ətrafındakılar da bundan əziyyət çəkərlər. Hər gün dua elə, sev, oxşa, qaygısına qal, çalış ürək sındırma! Nifrət qazanma! Nifrət damarları tutur. Ürək sevgidən məhrum qalır. Boş yerə keçirdiyin böyük bir həyat sənə bir heç kimi gorünər.Şükür et! Aldığın nəfəs, qazandığın ruzi, sahib olduğun ailən və övladların, torpağın ətrini duyub, təbiətin gözəlliyini gördüyün üçün. Şükür et! Torpağın üstündə olduğun üçün. Başını dizinə qoyub, saçını sığallayan anan üçün. Şükür et! Yaşamağın rəngini seçə bildiyin üçün. Sabahın doğan günəşini görə bildiyin üçün. Şükür et! Yaşanacaq gözəl günlər üçün. Sevdiklərinlə bərabər isti ocağında olduğun üçün. Əgər bunları etməyi bacarırsansa, Allah bunların acısını, yoxluğunu yaşatmaz. Əksinə, bunların hər birinin mükafatını sənə bəxş edər....