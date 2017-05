İslamiadanın bağlanış mərasiminin detalları məlum olub

IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasiminin detalları məlum olub.xəbər verir ki, APA-nın verdiyi məlumata görə, IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi direktor və icraçı prodüser Katrin Uqvunun rəhbərlik etdiyi dünya şöhrətli “Betty Productions Ltd” şirkəti, eləcə də beynəlxalq bədii, səhnə və texniki heyətlər tərəfindən hazırlanıb.Ölkənin əsrarəngiz təbiətindən qaynaqlanaraq, bağlanış mərasimində Azərbaycanın zəngin irsi göz önündə canlandırılacaq, qəlblərimizə hərarət gətirən giləvarın mülayim nəfəsi duyulan küləklər şəhəri Bakıya xoş nəzər salınacaq. Səhnə elementləri İslam incəsənətinin bənzərsiz həndəsi naxışlarına və ənənəvi Azərbaycan xalçalarının bəzəklərinə əsaslanacaq. Səhnənin mərkəzində (mayın 12-də açılış mərasimində istifadə olunmuş) diametri 8 metr olan döymə üsulu ilə hazırlanmış və hamarlanmış böyük su sinisi və 25 metrlik həyat ağacı yerləşdiriləcək. Mərasim 1500 Azərbaycan könüllüsü tərəfindən canlandırılacaq. Bu axşamkı mərasimdə səsləndiriləcək musiqi 10-dan çox Azərbaycan bəstəkarının klassik və müasir əsərlərindən ibarət olacaq, 100-dən çox dünya şöhrətli musiqiçi, o cümlədən Kral Filarmonik Orkestri tərəfindən ifa olunacaq. Azərbaycanın tanınmış 6 ifaçısı – Səmra Rəhimli, Nigar Camal, Miri Yusif, Səbinə Babayeva, Eldar və Tünzalə Ağayeva yadda qalan 10 günlük idman bayramını qeyd edəcəklər.Mayın 20-də atletika yarışları başa çatdıqdan sonra səhnə cəmi 36 saat ərzində qurulub. 31 müxtəlif ölkədən gəlmiş 5000-dən artıq insan, o cümlədən səhnə mütəxəssisləri, texniki heyət və aktyorlar qrupu “Bakı 2017”-nin mərasimlərini reallığa çevirməyə yardım edib. Açılış mərasimindəki şouda istifadə olunmuş 270 dönmə dərəcəli işıq dirəyini bağlanış mərasimində 360 dönmə dərəcəsinə çevirmək üçün 12 nəfər və 36 saat vaxt sərf edilib. Mərasim üçün 75 kilometr elektrik kabelləri və 7 meqavatlıq generator gətirilib. Stadionun səs sistemi üçün 300-dən artıq səsgücləndirici qoyulub və 12 kilometr uzunluğunda kabel çəkilib. 1000-dən artıq işıq avadanlığı 60 kilometrlik kabellərlə birləşdirilib. “Bakı 2017”nin mərasimlərinin kostyumlarının tikilməsi üçün 15000 metr parçadan istifadə olunub.Stadiondakı ekranlarda nümayiş etdirilən videoçarxda qızılı toz giləvarın əsməsi ilə bütün Azərbaycana yayılacaq. Başqa sözlə, Bakının İçərişəhərində gənc qadın qızılı tozu havaya üfürəcək, giləvar onu qonaqpərvərliyi və xeyirxahlığı ilə məşhur olan ölkəyə hörmət əlaməti kimi hər qapını açaraq, bütün Azərbaycana yayacaq. Sonra isə 10-dan 1-ə geriyə sayılacaq, “Bakı 2017” İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasiminə start veriləcək.Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, birinci vitse-prezident və “Bakı 2017” Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva və İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının baş katibi Faisal Əbdüləziz Əl Nassarın mərasimdə iştirak etdiyi elan olunacaq. Azərbaycan bayrağı Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasının səkkiz hərbçisi tərəfindən gətiriləcək. Bu zaman dövlət himni səsləndiriləcək. Stadionun damından Azərbaycan bayrağının rənglərini təcəssüm etdirən atəşfəşanlıq başlayacaq.“Bakı 2017” İslam Həmrəyliyi Oyunlarının milli bayraqları idmançılar tərəfindən gətiriləcək. Atletlərin paradı başlayacaq, ev sahibi olan Azərbaycanın idmançıları stadiona axırıncı girəcəklər. Yarışlarda iştirak edən ölkələrin bayraqları dirəklərdə yan-yana dalğalanacaq. Bayraqlar gətirildiyi zaman “Amarok” qrupunun ifasında “Naxçıvan halayi” səsləndiriləcək. Həyat ağacına su verilir və onun kökləri səhnədə çıxmağa başlayacaq. Aktyorlar qrupu (hər biri 7 x 1.35 metr ölçüdə olan) üç rəngdə - yaşıl, qəhvəyi və göy rəngdə 60 ipək zolağını gətirəcək. Quşlar onların başları üzərində uçduğu zaman, ipək zolaqlar gözəl mənzərəni yaratmaq üçün birləşdiriləcək. Yaşıl meşələri, qəhvəyi dağları, göy isə Azərbaycanın çaylarını əks etdirəcək. İpək zolaqlar Azərbaycan Respublikasının bayrağını əks etdirmək üçün çevriləcək, “Amarok” – “İncilər” mahnısını ifa edəcək. Son 10 günün idman yarışları stadion ekranlarında nümayiş etdiriləcək, Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi 2015 üçün təqdim etdiyi mahnı - Elnurun ifasında “Hour of the Wolf” səslənəcək. Sonra "Qarabağ" şikəstəsi altında səhnədə Günəş qalxacaq və səhnə üzərində hərəkət edəcək. Onun fırlanan 60 paneli qızılı şüanı göstərmək üçün hava hərəkəti ustaları tərəfindən hərəkətə gətiriləcək. Günəşin şüası aşağıda tamaşaya start verəcək. Kitab formasında bir-biri ilə birləşdirilmiş 1000-dən artıq əlvan üçbucaq iki böyük altıbucaq formalaşdıracaq. Bu cür kitabın səhifələri “şəbəkə” sənətindən ilhamlanaraq, maraqlı naxışları yaratmaq üçün 110 səhnə iştirakçısı tərəfindən vərəqlənəcək. Günəş oturduğu zaman, həmin kitablar açılaraq, göy işıq saçacaq və qaldırılaraq, Xəzərin gözəl 3 ölçülü formasını yaradacaq.Gülarə Əliyeva “Şur fantaziyası” ifa etməyə başlayan zaman ekranda Bakı bulvarının gündəlik əyləncəli həyatından səhnələri görəcəyik. İnsanlar çərpələng və hava şarları ilə oynayacaq. Digərləri şahmat oyunu ilə məşğuldur və ya küləyin əllərindən qoparmış qəzetlərin arxasınca qaçacaqlar. Səhnəyə külək turbinləri və flügerlər gətirildikdən sonra həmin əşyalar küləyin hesabına hərəkətə gələcək. Bütün rekvizit və kostyumlar giləvarı əks etdirən dalğavari naxışlarla bəzədiləcək. Səhnə iştirakçıları “Yallı” getdiyi zaman buludlar qalxacaq. 1000-dən artıq hava şarı və həyatın ağacının minlərlə yarpağı giləvarla gecə səmasına qaldırılacaq. Natiq Şirinovun “Qarabağ” mahnısını ifa etməyə başlaması ilə səhnədə işıq saçan aypara qalxacaq və səhnə üzərində hərəkət edəcək. Aktyorlar qlobusu saxlayan əlləri sülh rəmzi olan göyərçini formalaşdıracaq. Sonra aktyorlar Azərbaycanın dekorativ incəsənətində və memarlığında mövcud olan və alov mənasını daşıyan qədim badamvari naxış olan buta fiqurlarını yaradacaqlar. Döşəmənin üzərində olan proyeksiyalar aktyorların yaratdığı fiqurlara uyğun veriləcək. Nəhayət, aypara səhnənin mərkəzinə doğru hərəkət edəcək, səhnə iştirakçıları aypara formalaşdırmaq üçün 750-dən artıq alovu yandıracaqlar. Onlar fəvvarəyə çevrilən su sinisini əhatə edəcəklər. Su qalxdıqca, parıltılı konfetti Aydan düşəcək, stadionun damında isə atəşfəşanlıq başlayacaq. Oyunların uğurla keçirilməsini mümkün edən 6000 könüllünün verdiyi böyük töhfəni təsvir edən videoçarx nümayiş olunacaq. Könüllülərə minnətdarlığın bildirilməsi haqqında videoçarx stadion ekranlarında göstərildiyi zaman Azad Vəliyevin “Yeni Gün” mahnısı dinləniləcək.Protokol səhnəsində birinci vitse-prezident, “Bakı 2017” İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva və İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının baş katibi Faisal Əbdüləziz Əl Nassar nitqlə çıxış edəcəklər. Sonra stadion ekranlarında 2021-ci ildə İslam Həmrəyliyi Oyunlarına ev sahibliyi edəcək İstanbul şəhərinə bütün dünyanı dəvət edən videoçarx nümayiş etdiriləcək. Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasının hərbçiləri ISSF-in bayrağını endirəcəklər. ISSF-in bayrağı endirildiyi zaman Benjamin Brittenin “The Young Person’s Guide to the Orchestra” musiqisi səsləndiriləcək. İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının baş katibi Faisal Əbdüləziz Əl Nassar bayrağı Türkiyə gənclər və idman nazirinin müavini, “İstanbul 2021” İslam Həmrəyliyi Oyunlarının nümayəndəsi Kamuran Özdənə təqdim edəcək. Türkiyənin milli himni səsləndirildiyi zaman Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasının üç hərbçisi bayrağı qaldıracaq. Səmra Rəhimli, Nigar Camal, Miri Yusif, Səbinə Babayeva və Eldar əsas və yan səhnələrdə ifa edəcəklər. Rəngli döşəmədəki proyeksiyalar səhnəni canlı edəcək. Tünzalə Ağayeva yan səhnədə “Sürət – 2017 Azərbaycan Qran Pri” mahnısını ifa etdiyi zaman, 30 səhnə iştirakçısı Bakı Şəhər Halqasını təsvir edən əsas səhnədə işıq saçan çubuqlarla rəqs edəcəklər. Sonra, o, əsas səhnədə iki mahnı -“Salam Bakı” – “Bakı 2017” könüllülərin himni və “Mən Azərbaycanlıyam” mahnıları ilə “Birlik” konsertini başa çatdıracaq. Konsert stadion üzərində gözəl atəşfəşanlıqla başa çatacaq.Bağlanış mərasimində bütövlükdə 15000 pirotexnik qurğudan istifadə ediləcək.