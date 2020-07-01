1920-30 illərdə Rus-Sovet imperiyasının Azərbaycandakı kadr siyasəti

Chingiz Neyman-Zadeh.Для справки: список сотрудников следственно-оперативного аппарата НКВД Азербайджанской ССР в 20-30-ых годах, на которые приходится пик внесудебного произвола беспрецедентных масштабов в Азербайджане:В Карягинском р-не – Вартанян, Нухинском - Маркарян, Шахбузском –Григорян, Белоканском – Саркисов, Астара - Аракелов, Лерик - Хачатуров, Агджабеди - Саркисов, Зангелан - Заргорян, Маркарян, Казичан, Джабраил – Аванесов, Джиирдян, Астраханбазар –Авакян, Исраилян, Пушкин -Закарян, Ярдымлы - Севанян, Самух - Петросян, Массаллы - Ашот Аванесов, Физули - Сааков, Шаханян, Вартанов, Казах –Григорян, Нахичевань – Багдасаров, Исраилян, Ионесян, Эвонян, Агаджанов, Сейранов, Акопов, Парсегов (будущий партком НКВД), Баку - Аванесов, Арутюнов. Одним словом из 51 района в 31 руководителями районных отделениях НКВД были армяне.Подобная ситуация сложилась и в высших эшелонах аппарата НКВД. Например: Адамян – ст. следователь Особого отдела 11ой армии, Ишханян - следователь Главного Политического Управления НКВД, Х.Г. Григорян – Начальник отделения особого совещания НКВД Азерб. ССР, Вартанов – начальник ОБХСС НКВД Азерб.ССР, Григорян – Руководитель аппарата КГБ в Казахском районе, Маркарян – заместитель наркома НКВД Азерб. ССР, Мирзоян - заместитель наркома НКВД, Пчелян - начальник Баиловской тюрьмы, Геворков – начальник Нахичеванской тюрьмы, Хачатуров - начальник тюремной больницы НКВД, Асланян Г.С. - начальник архива НКВД, Геворков Н.А. - главврач больницы Бакинской следственной тюрьмы, Бабакевхян Г. С.- главврач больницы Гянджинской смешанной следственной тюрьмы.Я думаю, последствия террора вышеперечисленных «борцов» за «чистоту» рядов строителей коммунизма мы все ощущаем до сих пор.