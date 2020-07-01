Əlaqə   Haqqımızda
1920-30 illərdə Rus-Sovet imperiyasının Azərbaycandakı kadr siyasəti .....                        Prezident Əmir Pəhləvana mənzil bağışlayıb .....                        Uyğur vətəndaşından əhaliyə müraciət - VİDEO .....                        FHN çimərlik ərazilərində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib .....                        Bu müəllimlərin sənədləri yeni qaydada yoxlanılacaq .....                        FHN: Kür çayının Tovuz rayonu ərazisindəki hissəsində batan şəxslərin axtarışları davam etdirilir .....                        Bu gün həyatımızı xilas edən qəhrəmanların, “ağxalatlı”ların günüdür .....                        37 yaşlı kişini arı sancdı, öldü .....                        Bakı metrosunun xidmət rəisi qəfil dünyasını dəyişdi .....                       
Tarix : Bu gün, 11:15
Chingiz Neyman-Zadeh.
Для справки: список сотрудников следственно-оперативного аппарата НКВД Азербайджанской ССР в 20-30-ых годах, на которые приходится пик внесудебного произвола беспрецедентных масштабов в Азербайджане:
1920-30 illərdə Rus-Sovet imperiyasının Azərbaycandakı kadr siyasəti

В Карягинском р-не – Вартанян, Нухинском - Маркарян, Шахбузском –Григорян, Белоканском – Саркисов, Астара - Аракелов, Лерик - Хачатуров, Агджабеди - Саркисов, Зангелан - Заргорян, Маркарян, Казичан, Джабраил – Аванесов, Джиирдян, Астраханбазар –Авакян, Исраилян, Пушкин -Закарян, Ярдымлы - Севанян, Самух - Петросян, Массаллы - Ашот Аванесов, Физули - Сааков, Шаханян, Вартанов, Казах –Григорян, Нахичевань – Багдасаров, Исраилян, Ионесян, Эвонян, Агаджанов, Сейранов, Акопов, Парсегов (будущий партком НКВД), Баку - Аванесов, Арутюнов. Одним словом из 51 района в 31 руководителями районных отделениях НКВД были армяне.

Подобная ситуация сложилась и в высших эшелонах аппарата НКВД. Например: Адамян – ст. следователь Особого отдела 11ой армии, Ишханян - следователь Главного Политического Управления НКВД, Х.Г. Григорян – Начальник отделения особого совещания НКВД Азерб. ССР, Вартанов – начальник ОБХСС НКВД Азерб.ССР, Григорян – Руководитель аппарата КГБ в Казахском районе, Маркарян – заместитель наркома НКВД Азерб. ССР, Мирзоян - заместитель наркома НКВД, Пчелян - начальник Баиловской тюрьмы, Геворков – начальник Нахичеванской тюрьмы, Хачатуров - начальник тюремной больницы НКВД, Асланян Г.С. - начальник архива НКВД, Геворков Н.А. - главврач больницы Бакинской следственной тюрьмы, Бабакевхян Г. С.- главврач больницы Гянджинской смешанной следственной тюрьмы.

Я думаю, последствия террора вышеперечисленных «борцов» за «чистоту» рядов строителей коммунизма мы все ощущаем до сих пор.


Paylaş



Bölmə: Xəbər, Siyasət, Karusel, Slayd, Xəbər lenti
Fikirlər
Sorğu
Saytımızda hansı mövzulara daha çox yer verilməsini istəyirsiniz?

Azərbaycan tarixi
Hərbi
İdman
Musiqi
Dünya hadisələri
Əyləncə
Kriminal
Mədəniyyət

Son buraxılışımız
Facebook səhifəmiz
Təqvim
«    İyul 2020    »
BeÇaÇCaCŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Reklam
Hava
Valyuta
Reklam

Sayğac
Ən çox baxılanlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köşə
 
 
 
 
 
Xəbər lenti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto
Hər ötən il növbəti il üçün xatirəyə çevrilir; bəzən xatırlanır, bəzən də yenidən yaşanılır. Ancaq elə illər var ki, onları yenidən yaşamaq mümkün olmur. Bu illərə Türkiyənin unudulmaz 90 - cı illərini aid etmək olar. Axı həmin illəri yaddaqalan edən nəydi?
Butov.az Türkiyə mətbuatına istinadən həmin unudulmazlığı təqdim edir:
Türkiyənin unudulmaz 90 - cı illəri...
Video
https://www.youtube.com/watch?v=gd75lEyQX58

Şəhidlərə mahnı həsr olunub.

All rights reserved ©2012 Butov.az
Created by: Daraaz.net Wep Developer By DaDaSHoV
MATERİLLARDAN İSTİFADƏ EDİLƏRKĦƏN PORTALIMIZA İSTİNAD ZƏRURİDİR!!!